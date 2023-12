Era esattamente quattro anni fa, il 18 dicembre 2019, quando Gigisegnò un capitolo indelebile nella storia della. Maurizioprese la decisione di schierare il leggendario portiere a Marassi contro la Sampdoria nella 17a giornata di campionato. Quella partita non fu solo una vittoria per la Juve con le reti di Pauloe Cristiano, ma segnò un traguardo epocale per Buffon. Con quella presenza, Gigi superò il record di Alex, stabilendo il nuovo primato con la maglia bianconera: 479 partite, una in più del precedente detentore fermo a 478. Un momento memorabile che sottolineò la duratura e straordinaria carriera di uno dei più grandi portieri nella storia del calcio.