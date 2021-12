Esattamente due anni fa,mette la freccia e raggiunge il record di presenze in Serie A con la maglia della Juventus superando Alex: era il 18 dicembre 2019 quando Maurizio Sarri decide di schierare Buffon a Marassi contro la Sampdoria per la 17a giornata di campionato; la Juve vince 2-1 con le reti di Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo, Gigi prende gol da Caprari ma è ininfluente, quello che conta è che gioca la partita numero 479 in bianconero: una in più dell'ex numero dieci fermo a 478.