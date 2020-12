Fabio Quagliarella ha giocato quattro stagioni con la maglia della Juventus, segnando il 18 dicembre 2013 il suo ultimo gol in bianconero. Era un Juve-Avellino 3-0, ottavi di finale di Coppa Italia di fronte a 17.700 spettatori, record negativo per quella stagione. Quagliarella segna il gol che chiude la partita, prima di lui vanno in rete Giovinco e Caceres. E' il quarto gol stagionale per l'attaccante, oggi alla Sampdoria, che l'estate successiva si trasferisce al Torino. In bianconero ha totalizzato 30 gol in 102 presenze, vincendo 3 scudetti e 2 Supercoppe italiane.