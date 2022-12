Il 18 dicembre di diciannove anni fagioca la sua ultima partita con la maglia della Juventus, un ritorno degli ottavi di finale di Coppa Italia (poi persa in finale con la Lazio) vinto 2-1 contro il Siena grazie alle reti di Del Piero e Camoranesi. Era la stagione 2003/04, in panchina c'era Marcello Lippi e l'olandese giocò 12 gare stagionali prima di passare in prestito al Barcellona a causa di alcuni problemi con l'allenatore. Davids non tornerà più in bianconero, si svincolerà dopo la fine del contratto firmando con l'Inter.