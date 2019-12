Esattamente sedici anni fa, disputava l’ultima partita in maglia bianconera Edgar Davids. Era il 18 dicembre 2003 e allo stadio Delle Alpi la Juventus di Marcello Lippi superò 2-1 il Siena di Giuseppe Papadopulo, guadagnando l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia. Dopo 197 presenze ufficiali, l’avventura a Torino del Pitbull era arrivata al capolinea, così come il suo rapporto con il tecnico juventino: nella sessione invernale di calciomercato il centrocampista olandese fu ceduto in prestito al Barcellona.