Il 18 aprile 2009 segnava l'ultimo dei suoi tre gol con la maglia della Juve Zdenek Grygera. E non lo segnava in una partita qualsiasi. Era un Juventus-Inter degli anni in cui i nerazzurri dominavano in Italia. Si giocava allo Stadio Olimpico, e la squadra di Mourinho era passata in vantaggio con gol di Balotelli, odiatissimo dai tifosi bianconeri. Il pareggio firmato Grygera arrivò al 91', scatendando la gioia di tutti gli juventini. Un pari all'ultimo istante da parte di uno dei giocatori più bersagliati dalle critiche, per di più contro i rivali storici, è una delle sensazioni più esaltanti del calcio.