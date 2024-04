la Juventus è ospite del Borussia Dortmund per la semifinale di(attuale Champions League). I bianconeri, all'epoca allenati da Marcellosi impongono per 2-1 conquistandosi un posto in finale. A segno Roberto Baggio e Porrini. Questa la formazione di quel giorno: Rampulla, Ferrara, Porrini, Kholer (Di Livio), Paulo Sousa, Deshamps, Conte, Del Piero (Tacchinardi), Baggio, Ravanelli. La gara di andata era finita per 2-2 quindi decisivo il risultato del ritorno per volare in finale.