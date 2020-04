Il 18 aprile del 1995 la Juventus scende in campo al Westfalenstadion di Dortmund, per affrontare il Borussia nel ritorno delle semifinali di Coppa Uefa. Dopo il 2-2 dell'andata, firmato dai gol di Roberto Baggio su rigore e di Kohler, cui rispondono Reuter e Moeller per gli ospiti, i bianconeri hanno bisogno dell'impresa in Germania. Porrini porta avanti la squadra di Marcello Lippi, ma Julio Cesar pareggia subito dopo. Tocca a Baggio scrivere la parola fine sul doppio confronto, portando la Juventus in finale. I bianconeri verranno poi sconfitti, però, dal Parma.