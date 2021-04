Proprio a due giorni da un derby di Torino che ha certificato ulteriormente un periodo negativo per la Juventus, ricorre oggi il 18° anniversario di una rete juventina in un derby contro i granata: l'ultimo gol di Alessio Tacchinardi con la maglia bianconera. Fu il 2-0 che chiuse definitivamente i conti dopo il vantaggio del primo tempo firmato dall'autore di Comotto. Fu l'ultimo di 15 gol totali in undici anni di onorata carriera nella Juve (quello era il nono anno, nei due successivi non segnò) per il centrocampista cremasco.