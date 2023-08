Il mondo si fermava per Cristianoe la Juventus. Il 18 agosto del 2018, i bianconeri facevano il loro esordio in Serie A e tutti gli occhi sono stati ovviamente su CR7 che giocava la sua prima partita in Serie A. Come ricorda Tuttosport, ben 150 i giornalisti accreditati per l'incontro. Sono arrivati da ogni angolo del Mondo: Germania, Spagna, Francia, Portogallo, Olanda, Inghilterra, Svezia, Cina, Giappone, Egitto e Usa. Oltre 70 fotografi accreditati. Tutto il mondo, insomma, guardò il match bianconero.