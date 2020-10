Nell'ultima stagione prima della redenzione e del primo scudetto della gestione Antonio Conte, non sono tante le gioie per la Juventus, che chiude il campionato al settimo posto in classifica per il secondo anno consecutivo. Una di queste è il poker inflitto al Lecce il 17 ottobre del 2010 allo stadio Olimpico. Primo gol in bianconero di Alberto Aquilani, seguito dall'ultimo di Felipe Melo, a segno su calcio di rigore. A chiudere i conti per la squadra di Luigi Delneri sono Fabio Quagliarella e Alessandro Del Piero, che eguaglia il record di gol in Serie A con la maglia bianconera, raggiungendo Giampiero Boniperti a quota 178.