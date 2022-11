Il 17 novembre del 1991 è il giorno in cui comincia una splendida avventura nella storia della Juventus. Antonio Conte subentra a Totò Schillaci, al minuto numero 88 di un derby giocato contro il Torino al Delle Alpi. E' la prima volta con la maglia bianconera per Conte e si conclude subito con una vittoria, per 1-0 dopo il gol di Casiraghi nel primo tempo. Dopo undici anni e 411 presenze fino al 2004, il centrocampista di Lecce avrà costruito una bacheca da favola: cinque scudetti (1994/95, 1996/97, 1997/98, 2001/02 e 2002/03), una Coppa Italia (1994/95), quattro Supercoppa Italiana (1995, 1997, 2002, 2003), una Coppa Uefa (1992/93), una Champions League (1995/96), una Coppa Intercontinentale (1996) e una Supercoppa Uefa (1996). Non finisce qui, però, il grande amore tra la Juventus e Conte, che si ritrovano nel 2011. Antonio prende in mano la panchina bianconera in uno dei peggiori momenti nella storia del club e conquista subito lo scudetto, poi vinto anche nel 2012/13 e 2013/14, insieme a due Supercoppa Italiana (2012 e 2013). E chissà che il futuro insieme possa essere ancora da scrivere...