C'era l'idea del triplete e la Juve che credeva davvero di risucire il paradiso calcistico con un'ultima vittoria, destinata a Cardiff. Intanto, il 17 maggio del 2017, la squadra bianconera vinceva la terza Coppa Italia consecutiva, ed era carica a mille in vista della finale di Champions League contro il Real Madrid. Come nel 2015 e nel 2016, come accadrà anche nel 2018. Allegri e i suoi ragazzi riscrivono la storia di questa competizione: all'Olimpico, contro la Lazio, è 2-0. Segnano Dani Alves al 12' e Bonucci al 25'.