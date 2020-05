Il 17 maggio del 1995, il Parma ha vinto la sua prima Coppa Uefa. Nella finale contro la Juventus fu decisivo Dino Baggio, ex della partita. Il centrocampista segna il gol della vittoria all'andata al Tardini di Prama; al ritorno, giocato a San Siro in quanto avrebbe garantito un incasso maggiore rispetto al Delle Alpi di Torino, la Juve va in vantaggio con un gol di Vialli. Nella ripresa, ancora Dino Baggio che chiude il match sull'1-1. La Coppa Uefa va quindi nelle mani del Parma.