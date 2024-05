"Il Nancy era la squadra della mia città, il Saint-Etienne la migliore in Francia, la Juventus la migliore al mondo". 17 maggio 1987: 37 anni fa l'addio al calcio e alla Juventus di Michel Platini, al termine del match contro il Brescia vinto 3-2 dai bianconeri. "Mi pesa di avere 32 anni, di non potere più soffrire e sudare, di non potere migliorarmi. Vorrei ricominciare e avere 17 anni...". Platini lasciava la Juventus dopo cinque stagioni ricche di successo: due campionati, una Coppa Italia, una Coppa delle Coppe, una Supercoppa UEFA, una Coppa dei Campioni e una Intercontinentale.