Giorno speciale, in casa Juve. Il 17 luglio del 1884 nasceva, infatti, Umberto Malvano,. Al momento della fondazione del club (1897) aveva appena tredici anni e studiava al ginnasio, ma partecipò coomunque al momento più importante della storia del calcio italiano. Divenuto poi anche arbitro e vicepresidente della Figc,fu un personaggio in parte controverso. Da calciatore, infatti, dopo quattro stagioni in bianconeri si trasferà a Pavia per il servizio di leva e conobbe i dirigenti del Milan. Si trasferì in rossonero e vinse anche uno scudetto proprio contro la Juve. Al suo ritorno a Torino, però, ricevette così tanti insulti che quando ricapitù l'occasione preferià non presentarsi al Velodromo Umberto I.