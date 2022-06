17 giugno 2001: 21 anni fa Zinedine Zidane giocava la sua ultima partita con la maglia della Juventus. In quella stagione, i bianconeri chiusero al secondo posto in classifica, alle spalle della Roma Campione d'Italia. In quella partita, la Vecchia Signora sconfisse l'Atalanta 2 a 1, grazie alle reti di Tacchinardi e Zizou. Nella finestra estiva di mercato, Zidane si trasferì al Real Madrid diventando il calciatore più pagato della storia visto che il suo trasferimento portò nelle casse bianconere ben 150 miliardi delle vecchie lire parte dei quali servirono alla Juve per gli acquisti di Buffon, Thuram e Pavel Nedved.