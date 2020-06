Il 17 giugno del 2001 viene ricordato per l'ultima apparizione di Carlo Ancelotti da allenatore della Juventus. Il campionato si chiude al Delle Alpi con il successo per 2-1 contro l'Atalanta e con l'abbraccio di tutti i giocatori al tecnico dopo il secondo gol realizzato da Alessio Tacchinardi. Nelle due stagioni alla Juventus, quello che oggi è il tecnico dell'Everton centrò due secondi posti (passando anche per il diluvio di Perugia) non riuscendo mai però a stabilire un reale feeling con la piazza. Nel prosieguo della carriera, a partire dalla successiva esperienza al Milan, non perderà occasione di dimostrarsi un vincente.