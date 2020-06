Era il 17 giugno 2001 quando Gigi Buffon era in campo all'Olimpico, con la maglia del Parma. Dall'alta parte c'era la Roma che quel giorno avrebbe vinto il suo terzo scudetto grazie al 3-1 sui gialloblù. E per quasi tutti i 90' i tifosi giallorossi avevano intonato cori verso il portiere per convincerlo ad andare alla Roma. La società - allora - di Franco Sensi infatti quell'estate è stata vicina a prendere sia lui che Cannavaro dal Parma, poi, per portare Gigi alla Juve, è stato decisiva la telefonata di Luciano Moggi quando praticamente era già fatta col Barcellona. E oggi, 19 anni dopo, Buffon sarà di nuovo lì, all'Olimpico, a giocarsi la Coppa Italia tra i pali della Juve.