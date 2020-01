Il 17 gennaio del 1996 la Juventus scende in campo allo stadio Delle Alpi per contendere la Supercoppa Italiana al Parma. Basta un gol di Gianluca Vialli al minuto 32 per decidere la sfida in favore dei bianconeri. Sette minuti più tardi viene espulso Angelo Peruzzi, ma la Vecchia Signora resiste per tutto il secondo tempo in dieci uomini e può festeggiare la prima Supercoppa Italiana della propria storia. Al secondo tentativo, dopo il clamoroso 5-1 subito dal Napoli al San Paolo nel 1990.​