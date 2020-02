Fino a quando Claudio Marchisio non ha preso l'eredità di Andrea Pirlo come regista della Juventus vederlo nel tabellino dei marcatori non era certo una novità. La rete messa a segno al 13' del primo tempo contro il Palermo nel 2017, però, fu una vera e propria una notizia perché il Principino non segnava un gol in una partita ufficiale della Juventus dal 16 maggio del 2015, gara giocata in trasferta contro l'Inter e vinta per 2-1 grazie alle reti sia di Marchisio che di Morata che, ricorderete, andò in gol grazie ad un erroraccio di Handanovic ed esultò mettendosi un paio di occhiali da sole. Quella contro i rosanero è stata l'ultima perla del centrocampista con la maglia della Juventus.