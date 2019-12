17 dicembre 1978, ecco la data che segna una piccola svolta nel mondo calcistico. Il calcio compiva un passo verso quella versione che conosciamo oggi, commercializzata insomma. Sembra impossibile, ma prima di questa data la Juventus non aveva uno sponsor tecnico. E invece sulle maglie bianconere comparve il marchio della Robe di Kappa, in occasione di una Roma-Juventus disputato all'Olimpico. Il suo esordio non portò particolare fortuna, visto che a trionfare furono i giallorossi, con il gol di Di Bartolomei.