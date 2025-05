17 club su Mastantuono: c'è anche la Juventus

Getty Images

Francoè il nuovo gioiello del calcio argentino. A soli 17 anni, il fantasista delha attirato l’attenzione di ben 17 club europei, tra cui Real Madrid, Barcellona, Manchester United, PSG, Bayern Monaco,e Inter. Secondo il quotidiano Olé, dirigenti, presidenti e scout delle società più importanti d’Europa hanno già sondato il terreno in vista del suo diciottesimo compleanno, previsto per il 14 agosto, quando potrà essere acquistato ufficialmente.Nonostante l’interesse crescente, al momento nessuna squadra ha presentato un’offerta formale. Il River, forte di una clausola rescissoria da 45 milioni di euro, si mostra disponibile a trattare solo con chi possa avvicinarsi a questa cifra. Si valuta anche un possibile accordo con bonus, percentuale sulla futura rivendita e l’ipotesi di un prestito fino al termine della stagione.

Mastantuono, classe 2007, non ha espresso preferenze: vuole solo un club che creda in lui. Il Lione ha già provato a muoversi concretamente, ma ha dovuto fare marcia indietro per motivi economici. Il Manchester City, invece, resta alla finestra. La corsa è appena iniziata.