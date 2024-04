Siamo all'Allianz Stadium di Torino (all'epoca ancora Juventus Stadium), ad aprire le marcature è Sami Khedira con un tiro al volo dal limite dell'area su assist di Paul. Il centrocampista francese che dopo si mette in proprio da un inserimento perfetto su calcio d'angolo di testa. Quello è l'ultimo gol di Paul con la maglia della Juventus, da quando è tornato dopo la parentesi al Manchester United infatti il francese non è mai riuscito a trovare la gloria personale ed ora è fermo per doping. A chiudere in conti in quella giornata contro il Palermo prima Juan Cuadrado e poi Simone Padoin.