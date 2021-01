Tanto tempo fa Antonio Conte era un giocatore della Juventus. Un centrocampista che correva e dava tutto per la maglia bianconera, anche con la fascia da capitano al braccio. E non disdegnava gettarsi in avanti per buttare il pallone in rete. L'ultimo suo gol nella Juve lo segnò l'11 gennaio 2004, in una stagione non semplicissima per l'ultima Juve di Lippi. A Marassi contro la Sampdoria, sul risultato di 1-1, fu un suo inserimento sull'asse Nedved-Camoranesi, finalizzato con un diagonale rasoterra, a regalare la vittoria per 1-2 alla Juve.