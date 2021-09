, desiderosa di rifarsi dopo la precoce eliminazione di un anno prima ai gironi.sulla panchina bianconera e lo Stadium può festeggiare una vittoria senza affanni. Carlostorna a segnare in Championsuna vita,, e non si accontenta di un solo gol, segnando lache stende gli svedesi tra il 59' e l'89'. Sarà l'inizio di una cavalcata esaltante, che porterà la Vecchia Signora. Peccato per la sconfitta contro i blaugrana, che comunque non cancellerà una splendida avventura europea.