E' il 16 settembre di sei anni fa e la Juventus esordisce in Champions League contro il Malmoe, desiderosa di rifarsi dopo la precoce eliminazione di un anno prima ai gironi. E' l'esordio per Massimiliano Allegri in Europa sulla panchina bianconera e lo Stadium può festeggiare una vittoria senza affanni. Carlos Tevez torna a segnare in Champions dopo una vita, 1.988 giorni, e non si accontenta di un solo gol, segnando la doppietta che stende gli svedesi tra il 59' e l'89'. Sarà l'inizio di una cavalcata esaltante, che porterà la Vecchia Signora alla finale di Berlino contro il Barcellona. Peccato per la sconfitta contro i blaugrana, che comunque non cancellerà una splendida avventura europea.