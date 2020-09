1









György Sárosi nasce a Trieste, ma con nazionalità ungherese, il 16 settembre del 1912. Da allenatore della Juventus, tra il 1951 e il 1953, raccoglie 92 presenze, di cui 61 ufficiali e 31 amichevoli. In tutto il suo record è di quelli da ricordare: 36 vittorie, 15 pareggi e 10 sconfitte, con la bellezza di 139 gol fatti e 65 subiti. Vi arrivò su volontà dell'Avvocato, Gianni Agnelli. L'ungherese conquista lo scudetto nel 1951/52, lui che da calciatore ne ha conquistati cinque con la maglia della storica formazione del Ferencvaros. Dato incredibile: per lui 42 gol in appena 62 partite con la maglia dell'Ungheria, che però non arriverà mai ad allenare.