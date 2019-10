Meteora, ma non troppo. Marcelo Alejandro Balmori Estigarribia è stato un pezzo importante per il primo scudetto degli otto consecutivi vinti dalla Juventus: sulla carta non si direbbe, visto il rendimento avuto durante l'unica stagione in bianconero (2011-12), eppure è così. Il paraguayano, infatti, nelle 18 presenze in quel di Torino segnò 1 solo gol, fondamentale: si giocava a Napoli e la Juve grazie a quella rete pareggiò 3-3, rimanendo imbattuta laddove spesso usciva sconfitta.