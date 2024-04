PERCHÈ ANDREA AGNELLI RICORDA IL 16 MAGGIO 1982?

, questa la data che l'ex presidente della Juventus Andrea Agnelli ha voluto ricordare tramite i propri profili social nella serata in cui per l'Inter è arrivato il ventesimo Scudetto, quindi la seconda stella sul petto. Cosa significa però questa data? il 16 maggio 1982 infatti, lMadama che ora di Scudetti vinti ne conta 36. Nel 1982 i bianconeri vincevano a Catanzaro e fuori casa conquistavano cosi il ventesimo tricolore.Perchè nel giorno delle celebrazioni del ventesimo Scudetto dell'Inter l'ex presidente della Juventus ha voluto ricordare il giorno in cui la Vecchia Signora ha raggiunto quota 20 tricolori.