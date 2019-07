Il 16 luglio 2012 Bonucci veniva ascoltato per circa due ore dagli investigatori della Procura Federale, nell’ambito dell’inchiesta sportiva sul calcioscommesse. Dieci giorni dopo il giocatore sarà deferito, con l’accusa di illecito sportivo per Udinese-Bari 3-3. Il procuratore Palazzi chiederà per lui una squalifica di 3 anni e 6 mesi, ma per Bonucci arriverà l’assoluzione una settimana dopo.