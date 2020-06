Da Allegri a Sarri, un anno dopo. Rivoluzione? Mica tanto. Il 16 giugno 2019 la Juventus annunciava l'arrivo dell'ex allenatore del Napoli sulla panchina bianconera. Idee, ipotesi, cambi di formazione e nuovi esperimenti da fare. L'importante: il bel gioco. Per quello è stato scelto Sarri, che sulla panchina azzurra aveva incantato mezza Italia. Trofei e calcio spettacolo, era l'obiettivo della società. Ma quel bel gioco che tanto ci si aspettava l'abbiamo visto poco e niente, a tratti. Pjanic doveva essere al centro del gioco della Juve e oggi è a un passo dalla cessione. Insomma, un anno dopo il suo arrivo Sarri non ha cambiato più di tanto l'impronta che aveva dato Allegri alla squadra.



