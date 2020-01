Il 16 gennaio del 1985 la Juventus festeggia la prima Supercoppa Europea della propria storia. Allo stadio Comunale contro il Liverpool arriva una netta vittoria per 2-0, firmata dalla doppietta di Zibì Boniek, con un gol per tempo. I bianconeri, vincitori della Coppa delle Coppe del 1983/84, sconfiggono una prima volta i Reds, che hanno conquistato la Coppa dei Campioni in quell'anno, in attesa di una seconda importante vittoria proprio nella massima competizione continentale il successivo 29 maggio, all'Heysel di Bruxelles.