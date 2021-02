Il 16 febbraio del 2008 la Juventus scende in campo allo stadio Olimpico di Torino contro la Roma. Basta un gol di Alessandro Del Piero, al minuto 45 del primo tempo, alla squadra di Claudio Ranieri per aver ragione dei giallorossi di Luciano Spalletti. Quella del capitano bianconero è una splendida punizione che termina all'incrocio dei pali, alle spalle dell'incolpevole Doni. Al termine della stagione la Vecchia Signora chiuderà al terzo posto in classifica, proprio alle spalle della Roma.