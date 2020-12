La Juventus stende il Torino: non è una novità, è accaduto anche cinque anni fa. Era il 16 dicembre e i bianconeri di Max Allegri travolsero i granata di Gian Piero Ventura nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Curiosamente, il protagonista di quella gara fu un certo Simone Zaza, poi passato ai granata. Altri tempi: il 16 dicembre del 2015 l’attaccante lucano vestiva la maglia della Vecchia Signora, e una sua doppietta illuminò lo Stadium. Poi Dybala e Pogba, in un 4-0 che valse l’approdo ai quarti di finale (la Juve, quella Coppa, l’avrebbe alzata a fine stagione). Derby bianconero, il protagonista è ancora Zaza… ma oggi Simone ha ben poco da esultare.