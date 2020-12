Il 16 dicembre del 2010 Filippo Boniperti, nipote del presidente onorario del club Giampiero, esordisce con la maglia della Juventus in un match casalingo di Europa League contro il Manchester City, terminato 1-1.



Boniperti entra al 67’ rimpiazzando Traore, schierato dall’allora tecnico Juventino Luigi Delneri come terzino sinistro. L’ingresso in campo di Boniperti, secondo componente della famiglia a vestire la maglia bianconera, sarà uno dei pochi ricordi piacevoli di quella stagione chiusa al settimo posto e in cui la Juve venne eliminata dalla fase a gironi dell’Europa League.