Il 16 aprile del 2000 la Juventus affronta l'Inter allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Grazie a una meravigliosa doppietta di Darko Kovacevic, i bianconeri di Carlo Ancelotti mettono al tappeto i nerazzurri del grande ex Marcello Lippi, nonostante la rete di Clarence Seedorf nel finale di partita. Nonostante il successo, sarà clamoroso l'esito del campionato, con la Lazio di Sven Goran Eriksson che supera la Juventus, sconfitta sotto l'acquazzone di Perugia, in classifica nell'ultima giornata utile. Una beffa in parte mitigata dal 5 maggio 2002, quando fu la Juve a vincere lo scudetto al fotofinish.