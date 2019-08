Tal día como hoy en 2003, el Manchester United cerraba el fichaje de un joven portugués de 18 años procedente del Sporting de Lisboa pic.twitter.com/cXp7Rqwsfh — AS (@diarioas) August 12, 2019

Sono passatida uno tra i trasferimenti più importanti nella storia del calcio, almeno a livello di passato recente. Il, infatti, ilacquistava dallo Sporting in Portogallo il talentuoso Cristiano, di 18 anni. Il resto è storia: dopo aver vinto tutto ai Red Devils, CR7 volò al Real Madrid, per nove stagioni da protagonista assoluto. La scorsa estate, poi, il fenomeno portoghese è approdato alla, per provare a vincere a Torino la sesta Champions League della propria carriera.