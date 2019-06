Obiettivo in vista del futuro per la Juventus. Secondo Sportitalia, il club bianconero ha messo nel mirino il giovane Joel Ribeiro, classe 2003 in forza al Losanna. Nazionale svizzero, il calciatore gioca nel ruolo di trequartista ed è già nel giro delle selezioni elvetiche minori. Può giocare anche come seconda punta e come centrocampista esterno di sinistra.