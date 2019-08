Anche quest'estate in ICC la Juventus ha fatto un passaggio al National Stadium di Singapore, all'esordio in tournée asiatica con il Tottenham. Ebbene, esattamente quattro anni fa, lo stesso stadio veniva inaugurato e, in campo, c'era sempre la Juventus. 5 a 0 contro la selezione locale di Singapore, con le reti di Pirlo (2), Pogba, Giovinco e Asamoah. In panchina c'era Massimiliano Allegri.