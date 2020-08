Il 16 agosto di sei anni fa la Juventus inaugurava il National Stadium di Singapore, impianto da 55.000 posti a sedere, in un match giocato contro la 'Selezione Singapore'. La squadra bianconera, allenata già da Massimiliano Allegri, si impose con il risultato di 5 a 0, con le reti messe a segno da Pirlo (doppietta), Pogba, Giovinco e Kwadwo Asamoah. Un match di esibizione giocato a pochi giorni dall'esordio in campionato di quella Juventus che nella stagione 2014/15 giocò la prima partita di Serie A contro il Chievo allo Stadio Bentegodi, proprio come accadrà in questa stagione. Sotto potete vedere il video delle reti messe a segno quattro anni fa al National Stadium di Singapore.