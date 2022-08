Rogerpotrà giocare in Coppa dei Campioni. La delibera Uefa per il giocatore svedese acquistato dallanell'estate del '67, rappresenta una di quelle piccole ma significative svolte nella storia della globalizzazione del calcio. All'epoca infatti, gli stranieri non potevano giocare in Serie A, ma la Juve acquistò lo stesso Magnusson con l'obiettivo di schierarlo in Europa. L'ok dell'organo federale europeo, sbloccò quindi la situazione: quell'anno, l'unico in maglia bianconera, Magnusson giocò appena le 6 partite a disposizione in Coppa e segnò 2 gol.