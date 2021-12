Due mesi per andare al massimo. Due mesi per dire: sì, ci siamo anche noi. L'obiettivo di Allegri è diventato questo. E' diventato dare una spallata al campionato, ma senza fretta. Del resto, facendo punti tra Juventus e Roma, più Milan e Atalanta (nel mezzo ci sarebbero anche Verona e Udinese) vorrebbe dire ridefinire le distanze.Chiaro che, senza una vittoria con il Cagliari, tutto il resto andrebbe davvero a noia. Ed è altrettanto chiaro che la Juve deve ritrovare anche quei filotti di vittorie che in questo momento, in generale in quest'annata, sono sempre mancati. Arrivare al 28 di febbraio con tutte le carte al proprio posto, ma soprattutto senza aver lasciato nulla d'intentato (tradotto: facendo punti dove si deve, provando a farne dove si può) è l'unica strada percorribile da qui in avanti. Se la Juve dovesse chiudere a 34 punti il girone d'andata, al ritorno vorrebbe farne almeno 45. Sotto gli ottanta totali.