Illascende in campo in casa delper l'esordio stagionale in Champions League. La sfortunata autorete di Giorgio Chiellini sembra indirizzare la partita al minuto 57, ma le reti nel finale di Marioe Alvaroribaltano tutto in favore della squadra di Massimiliano Allegri, che vince per 2-1. La cavalcata, però, verrà interrotta dal Bayern Monaco agli ottavi.