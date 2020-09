Nella storia di un club ci sono giocatori che lasciano più e meno il segno. Ce n'è uno che non ha inciso le sue orme molto profondamente nella storia della Juventus, ma che bagnò addirittura il suo esordio bianconero con un gol. Si tratta di Salvatore Fresi, difensore che nel 2002 arrivò dal Bologna, dopo aver giocato in diverse altre squadre di Serie A tra cui l'Inter. La sua prima di poche apparizioni con la maglia della Juve fu proprio il 15 settembre: seconda giornata di campionato contro l'Atalanta, la Juventus campione d'Italia vince agevolmente 3-0, grazie soprattutto a un Del Piero in grande spolvero. Il tris viene calato nei minuti di recupero proprio da Fresi (subentrato a Baiocco) con una botta all'incrocio che lascia di sasso Taibi.