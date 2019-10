Una partita come tante, quella vinta per 1-0 dalla Juventus al Delle Alpi contro il Messina. Il gol della leggenda Alessandro Del Piero al minuto 24 basta ai bianconeri per portare a casa tre punti importanti nella corsa allo scudetto, conquistato a fine stagione e poi revocato dopo l'inferno di Calciopoli. Attenzione, però. Non è per niente una partita qualsiasi, non fosse soltanto per il gol del capitano della Vecchia Signora. Al minuto 75 entra in campo, al posto di un esausto Pavel Nedved, un giovanissimo Giorgio Chiellini, pronto a mettersi in mostra all'esordio a 21 anni appena compiuti con la Juventus. Qui sotto il video di quella partita: