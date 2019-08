15 milioni per Miranda. La Juve vuole il terzino mancino reduce dal grande Europeo Under 19 (e ne sa qualcosa la Nazionale di Nunziata...), ma il Barcellona non fa sconti. Anzi: i blaugrana, stando a quanto riportato dal Mundo Deportivo, avrebbero chiesto anche la possibilità di riprendere il giocatore e di mantenerne il controllo sul mercato. Una vera e propria recompra, tutta da stabilire per la Juve. Che è rimasta sorpresa, secondo la stampa catalanta. Ma che non molla: vuole Miranda, e ci proverà fino alla fine.