44 anni fa un’altra notte di stelle faceva gioire i tifosi bianconeri accorsi a Torino. Non allo Juventus Stadium, ovviamente, bensì al vecchio Comunale, dove l’ospite era l’Ajax e il match il ritorno dei quarti di finale di Coppa dei Campioni. Dopo l’1-1 ottenuto in Olanda, gli uomini di Trapattoni partono subito forte contro i Lancieri di Ivic: al 21’ è Tardelli a sbloccare la partita e a mettere una seria ipoteca sulla qualificazione. A un quarto d’ora dal fischio finale arriva però il pareggio dell’Ajax con La Ling. Con il risultato inchiodato sul complessivo 2-2, si va dunque ai calci di rigore.



Gentile si presenta per primo sul dischetto e gela subito lo stadio spedendo il pallone alto sulla traversa di Schrijvers. Per fortuna Zoff rimedia all'errore del compagno mettendo i guantoni sulla conclusione dagli undici metri di Geels e si ripete anche sul tentativo di Van Doord. Benetti e Cabrini non tradiscono e, dopo l’errore di La Ling, Causio regala alla Juve la semifinale contro il Club Bruges. E proprio contro la squadra belga si interromperà purtroppo il cammino dei bianconeri nel torneo, con il trofeo che sarà alzato poi dal Liverpool di Bob Paisley.