E’ con una sconfitta che si chiude la carriera leggendaria da calciatore di Gaetano Scirea: accadde nel 1988 allo Stadio Comunale di Torino, con la Fiorentina di Eriksson a superare 2-1 la Juventus di Marchesi. In quella occasione, il campione con il numero 6 fece il suo ingresso in campo al 46’, subentrando a Bonini: la chiusura amara di un percorso stellare, caratterizzato da 7 Scudetti, 2 Coppe Italia, una Coppa dei Campioni, una Intercontinentale, una Coppa Uefa, una Supercoppa Uefa e una Coppa delle Coppe. Quel campionato lo vinse il Milan e i bianconeri terminarono al sesto posto, costretti a giocarsi la qualificazione in Europa allo spareggio. Ma forse, il rimpianto più grande del 15 maggio 1988 fu il non vedere più Scirea su un campo da calcio.