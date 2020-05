1









Il 15 Maggio di 59 anni fa la Juventus vinceva aritmeticamente il suo 11esimo scudetto e lo faceva con Carlo Parola in panchina ed il trio magico in campo: Boniperti, Charles e Sivori. L'argentino mise a segno 28 gol in campionato (capocannoniere) e la Juventus espresse un livello di gioco a tratti straripante. Charles, di reti, ne segnò 23 mentre (terzo miglior marcatore in Serie A) e lo score totale della Juve in campionato toccò quota 92 gol in 34 partite. La cavalcata della squadra di Parola fu trionfale visto che i bianconeri riuscirono, via via, ad annichilire Bologna, Milan e Fiorentina, le maggiori avversarie dell'epoca.